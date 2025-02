Papa Francisco manterá reuniões em casa por causa de bronquite

O papa Francisco, 88 anos, realizará reuniões em sua casa no Vaticano nos próximos dois dias porque está com bronquite, informou a Santa Sé nesta quinta-feira (6).

Na manhã de quarta-feira, o chefe da Igreja Católica pediu a um assistente que lesse seu catecismo em sua audiência semanal porque ele estava com um “resfriado forte” que dificultava sua “fala”.

“Ele o lerá melhor do que eu”, brincou Francisco. Ele também pareceu um pouco sem fôlego durante sua oração do Angelus de domingo.

“Devido à bronquite que ele vem sofrendo nos últimos dias, e para continuar sua atividade, na sexta-feira 7 e no sábado 8 de fevereiro, as audiências do papa Francisco serão realizadas na Casa Santa Marta”, disse o Vaticano em um comunicado.

A Casa Santa Marta é uma residência para hóspedes onde o papa vive em quartos modestos.

O pontífice argentino, que assumiu o cargo em 2013, sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos, levando-o a adiar passeios ou descansar por alguns dias por causa de dores no joelho e no quadril, até uma operação abdominal.

Francisco, que teve parte de um de seus pulmões removido quando era jovem, foi hospitalizado por três noites em 2023 com bronquite, e se recuperou com antibióticos.

ar/pb/an/dd