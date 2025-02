Aos 36 anos, Marcelo anuncia aposentadoria do futebol

Um dos melhores laterais esquerdos dos últimos tempos, Marcelo anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quinta-feira (6), após quase 20 anos de carreira.

"Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar para o futebol. Obrigado por tudo", disse o agora ex-jogador em um vídeo publicado nas redes sociais.

Aos 36 anos, Marcelo decidiu encerrar a carreira três meses depois de rescindir com o Fluminense, clube que o revelou em 2005 e ao qual retornou em 2023.

Sua saída do tricolor foi anunciada em novembro, depois de um desentendimento na beira do campo com o técnico Mano Menezes. Àquela altura da temporada, o jogador já havia perdido espaço na equipe.

Desde então, não estava claro se Marcelo continuaria jogando para tentar aumentar sua impressionante galeria de títulos, 25 deles pelo Real Madrid, incluindo cinco Ligas dos Campeões (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022), e a única Copa Libertadores da história do Fluminense (2023).

O clube espanhol o contratou quando tinha apenas 18 anos. Em Madri, o lateral viveu os melhores momentos da carreira, graças à sua técnica refinada e vocação ofensiva, que o fizeram dele um dos capitães da equipe e um dos jogadores mais vencedores da história do Real Madrid.

Marcelo também foi incluído em seis ocasiões na seleção do ano da Fifa.

"Ele é uma de nossas maiores lendas e o Real Madrid é e sempre será sua casa", disse o presidente do clube merengue, Florentino Pérez, em comunicado divulgado nesta quinta-feira em "agradecimento e carinho" a Marcelo.

O brasileiro deixou o Real Madrid em 2022 rumo ao Olympiacos da Grécia, único clube pelo qual não conquistou títulos, e seis meses depois voltou ao Fluminense para ser campeão do Campeonato Carioca (2023), da Libertadores e da Recopa Sul-Americana (2024).

O Tricolor inclusive batizou o estádio do CT Vale das Laranjeiras, onde treinam as categorias de base, com o nome do lateral: Marcelo Vieira.

Pela Seleção Brasileira, foram 58 jogos disputados e seis gols marcados, entre Eliminatórias Sul-Americanas, Copa América e as Copas do Mundo de 2014 e 2018.

Além de duas medalhas olímpicas (prata nos Jogos de Londres-2012 e bronze em Pequim-2008), Marcelo foi campeão da Copa das Confederações em 2013, mas também é lembrado por ter feito parte do elenco que sofreu a história goleada por 7 a 1 diante da Alemanha na semifinal da Copa de 2014.

Seu último jogo com a 'Amarelinha' foi no Mundial de 2018, na derrota por 2 a 1 para a Bélgica nas quartas de final.

