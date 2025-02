Manchester United confirma grave lesão no joelho de Lisandro Martínez

O Manchester United confirmou nesta quinta-feira (6) que o zagueiro argentino Lisandro Martínez sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo no jogo de fim de semana contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês.

O jogador de 27 anos teve que ser retirado do campo de maca durante a derrota do United por 2 a 0 em Old Trafford.

Em nota, o clube informou que está "avaliando a lesão para determinar o tratamento adequado e o prazo de recuperação".

O técnico do United, o português Ruben Amorim, já havia declarado após a partida que a situação parecia "séria".

"Lisandro é muito importante para nós, não só como jogador, mas também pela personalidade que tem, especialmente neste momento difícil", declarou Amorim no domingo.

Além do Manchester United, Martínez também será desfalque para a seleção argentina nos próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

