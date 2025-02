Gucci anuncia fim da colaboração com seu diretor artístico Sabato de Sarno

A marca de moda Gucci, do grupo de luxo Kering, anunciou nesta quinta-feira o fim da colaboração com seu diretor artístico, o italiano Sabato de Sarno, que assumiu o cargo no início de 2023.

"O desfile outono-inverno 2025 em 25 de fevereiro em Milão será apresentado pela equipe de criação da Gucci. A nova direção artística será anunciada no devido tempo", disse seu comunicado sem maiores detalhes.

Sarno já trabalhou para Valentino, Prada e Dolce&Gabbana. Ele sucedeu Alessandro Michele, que por sete anos inovou com coleções coloridas e originais, mas sem aumentar as vendas o suficiente.

O CEO da Gucci, Stefano Cantino, expressou "profunda gratidão a Sabato por sua paixão e dedicação à Gucci".

Francesca Bellettini, chefe de desenvolvimento, acrescentou que a ideia para a próxima direção artística é "levar a Gucci a uma liderança renovada na moda e ao crescimento sustentável".

A marca italiana é responsável por quase 50% das vendas do Kering e dois terços do seu lucro operacional.

O Kering foi "particularmente" afetado pelas condições de mercado, principalmente na Ásia-Pacífico, disse o grupo ao apresentar seus resultados do terceiro trimestre em outubro.

Nesse período, as vendas da Gucci caíram 26%, a 1,64 bilhão de euros (9,88 bilhões de reais), enquanto o Kering, administrado pelo magnata francês François-Henri Pinault, registrou uma queda de 15%, a 3,79 bilhões de euros (US$ 22,84 bilhões de reais).

