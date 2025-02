Após críticas do Real Madrid à arbitragem, Barcelona não buscará 'desculpas', diz Flick

Após a polêmica do último fim de semana e as críticas do Real Madrid contra arbitragem, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, disse na quarta-feira (5) que sua equipe não buscará "desculpas".

"Os árbitros têm um trabalho difícil e temos que cuidar deles. Não é algo fácil para eles", disse Flick em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Valencia pelas quartas de final da Copa do Rei.

"Quando cheguei, disse que não queria desculpas ou reclamações. Temos que ganhar nossos jogos e sabemos que deixamos escapar alguns pontos. Isso é culpa nossa", acrescentou treinador alemão.

A polêmica começou no último sábado, quando o Real Madrid foi derrotado pelo Espanyol com um gol no final da partida do lateral Carlos Romero, que minutos antes foi protagonista de uma entrada dura sobre Kylian Mbappé, pela qual não foi expulso.

O clube denunciou em um duro comunicado um sistema de arbitragem "completamente desacreditado" e "corrupto".

"Eles fizeram assim, mas não é o nosso estilo. Não damos desculpas. Cada clube tem o seu jeito. Somos humanos e cometemos erros", concluiu Flick sobre o protesto do Real Madrid.

