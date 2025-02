Brasil vence Uruguai (1-0) em sua estreia na fase final do Sul-Americano Sub-20

O Brasil venceu o Uruguai por 1 a 0 nesta terça-feira (4) em sua estreia no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, em Caracas, numa partida em que teve que jogar grande parte do segundo tempo com dez homens.

Pedrinho, contratado pelo Zenit de São Petersburgo, marcou aos 74 minutos no estádio Brígido Iriarte, penetrando na área pela esquerda e superando o goleiro 'celeste', Kevin Martínez, com um chute colocado.

A seleção comandada pelo técnico Ramon Menezes já estava em desvantagem numérica quando marcou o único gol do jogo.

O lateral-esquerdo Arthur Dias foi expulso após receber dois cartões amarelos (aos 42 e 57 minutos).

A seleção brasileira havia criado as melhores chances de gol até aquele momento e Rayan quase marcou com um chute em que a bola explodiu na trave.

Aproveitando a expulsão, o Uruguai pressionou no final, mas o goleiro Felipe Longo foi fundamental ao defender uma cabeçada perigosa de Renzo Machado.

Mais cedo, a Argentina abriu o hexagonal final com uma vitória sobre o Chile por 2 a 1.

A jornada se encerra com o jogo entre Colômbia e Paraguai às 21h pelo horário local (22h de Brasília).

