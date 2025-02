Trump é favorável a enviar presos americanos reincidentes para outros países

O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira (4) que é favorável a enviar presos violentos reincidentes, incluindo cidadãos americanos, para outros países por um custo inferior ao que se paga nos Estados Unidos.

"Se tivéssemos o direito legal de fazê-lo, eu o faria sem hesitação. Não sei se temos ou não. Estamos analisando isso agora, mas poderíamos fazer acordos para tirar esses animais do nosso país", afirmou o republicano na Casa Branca, onde assinou uma série de decretos e memorandos.

"Não é diferente de nosso sistema penitenciário, exceto que seria muito menos custoso, e seria um grande elemento dissuasório", considerou.

Ele disse que se refere aos "criminosos reincidentes". "Estiveram na prisão 40 vezes, um 42 vezes, e cada vez que esta pessoa sai [...] comete outro crime em 24 horas, e é um crime atroz", assinalou.

Trump citou como exemplo "os atiradores, as pessoas que golpeiam idosas na nuca com um taco de beisebol quando não estão olhando [...], as pessoas que sacam uma arma e atiram em você sem nenhuma razão".

O magnata mostrou-se favorável "a retirá-los e deixar que fiquem em algum outro país".

"Francamente, poderiam ficar com eles, porque essa gente nunca vai ser boa", opinou, dando a entender que não os traria de volta, o que traz interrogações sobre os direitos de cidadania.

Coincidindo com uma viagem a El Salvador do chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, o presidente desse país, Nayib Bukele, ofereceu sua megaprisão situada 75 km a sudeste de San Salvador para receber detentos dos Estados Unidos.

Também se propôs a receber qualquer imigrante "que seja um criminoso de qualquer nacionalidade", como os membros das gangues MS-13 (de El Salvador, Honduras e Guatemala) e Trem de Aragua, da Venezuela.

O presidente salvadorenho goza de grande popularidade por sua guerra contra as gangues, baseada em um regime de exceção que, desde 2022, deteve cerca de 83 mil pessoas sem ordem judicial, muitos delas inocentes.

Trump sugeriu que outros países também se propuseram a receber presos, sem especificar quais.

"Outros países nos disseram: 'Adoraríamos fazer isso. Adoraríamos receber seus criminosos [...] Ser sua prisão'", declarou.

Também se queixou da possibilidade de um criminoso reincidente sair da prisão nos Estados Unidos. "Só sai devido a um sistema judicial muito fraco que só persegue gente como Trump", acusou.

O presidente, condenado em Nova York em maio por falsificar registros comerciais para ocultar pagamentos a uma ex-atriz pornô com o objetivo de silenciá-la, foi alvo de vários processos judiciais por supostamente ter tentado alterar os resultados das eleições de 2020, entre outros motivos.

Ele se considera vítima de "uma caça às bruxas" dos democratas.

bur-aha-erl/st/arm/rpr/ic