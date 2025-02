Stuttgart vence Augsburg (1-0) e avança às semifinais da Copa da Alemanha

O Stuttgart foi o primeiro clube a se classificar para as semifinais da Copa da Alemanha, nesta terça-feira (4), ao eliminar o Augsburg em casa com uma vitória por 1 a 0.

O atacante da seleção alemã Denis Undav marcou o único gol da partida aos 30 minutos, ao finalizar um contra-ataque que ele mesmo havia iniciado com um chute por entre as pernas do zagueiro Keven Schlotterbeck.

Undav, que depois de ter sido emprestado pelo inglês Brighton and Hove Albion no verão europeu passado assinou em definitivo, agora tem 10 gols em 24 jogos contando todas as competições.

Quinto colocado na Bundesliga, e recentemente eliminado da Liga dos Campeões após a dura derrota de 4 a 1 sofrida na última rodada diante do Paris Saint-Germain, o Stuttgart avança para as semifinais onde o Bayern Munique, eliminado na fase passada pelo Leverkusen, estará ausente.

O Augsburg, atual décimo segundo no campeonato alemão, em nenhum momento conseguiu ameaçar seriamente o Stuttgart, que teve o controle da partida apesar do resultado acirrado.

Com três títulos da Copa da Alemanha na história, o Stuttgart venceu o torneio pela última vez em 1997 e não ergue uma taça desde a Bundesliga de 2006-07.

--- Jogos das quartas de final da Copa da Alemanha:

Terça-feira, 4 de fevereiro

Stuttgart - Augsburg 1 - 0

Quarta-feira, 5 de fevereiro

(16h45) Bayer Leverkusen - Colonia (D2)

Terça-feira, 25 de fevereiro

(16h45) Bielefeld (D3) - Werder Bremen

Quarta-feira, 26 de fevereiro

(16h45) RB Leipzig - Wolfsburg

Obs: As semifinais serão disputadas no dia 31 de março e a final no dia 24 de maio.

