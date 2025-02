Zelensky afirma estar disposto a ter conversas diretas com Putin, segundo entrevista

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou em uma entrevista difundida nesta terça-feira (4) que está disposto a manter conversas diretas com o líder russo Vladimir Putin, junto com outros participantes, para terminar a guerra que começou há quase três anos com a invasão russa.

"Se esta é a única forma na qual podemos levar a paz aos cidadãos da Ucrânia e não perder gente, sem dúvida apostaremos por esta configuração", declarou Zelensky ao jornalista britânico Piers Morgan, especificando que vai requisitar que outros "participantes" estejam presentes.

