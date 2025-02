Rubio culpa Nicarágua, Venezuela e Cuba por crise migratória na região

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, acusou nesta terça-feira (4) os governos de Cuba, Nicarágua e Venezuela de serem "inimigos da humanidade" e de provocarem uma crise migratória na região.

"Esses três regimes que existem na Nicarágua, Venezuela e Cuba são inimigos da humanidade e criaram uma crise migratória. Se não fosse por esses três regimes, não haveria uma crise migratória no hemisfério", disse Rubio em coletiva de imprensa na Costa Rica.

"Eles a criaram porque são países onde seus sistemas não funcionam", declarou em espanhol o secretário de Estado americano, que é filho de imigrantes cubanos.

Em sua conta na rede social X, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, qualificou os comentários de Rubio como "sem vergonha".

"A sem-vergonhice mais uma vez se apoderando dos políticos cínicos dos EUA. Está provado que o êxodo migratório em #Cuba é proporcional ao endurecimento do #bloqueio, que priva nosso povo dos bens essenciais. A humanidade está em perigo pelo neofascismo de vocês", escreveu.

Durante sua passagem pela Costa Rica, Rubio se referiu particularmente à vizinha Nicarágua, onde o presidente socialista Daniel Ortega e sua esposa Rosario Murillo garantiram na semana passada poderes absolutos por meio de uma questionada reforma constitucional.

"A Nicarágua se tornou uma dinastia familiar com uma copresidência onde basicamente tentaram, por exemplo, eliminar a Igreja católica e tudo o que é religioso, ou qualquer um que possa ameaçar o poder desse regime foi punido", declarou Rubio.

"E vimos o que vocês [na Costa Rica] tiveram que enfrentar aqui, milhares e milhares de nicaraguenses que estão fugindo desse sistema pela mesma razão que estão fugindo" de Cuba e da Venezuela, acrescentou o funcionário.

O combate à migração ilegal é uma das prioridades do presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, que, na sua primeira semana de governo, deportou centenas de migrantes, muitos algemados e com os tornozelos amarrados, para vários países latino-americanos.

A questão migratória tem sido um dos aspectos-chave no giro internacional de Rubio, o primeiro dele como secretário de Estado, que começou no sábado no Panamá, e seguiu para El Salvador e Costa Rica. Rubio voou nesta tarde para a Guatemala e finalizará a viagem na República Dominicana.

