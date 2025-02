Ataque a tiros em escola para adultos deixa 10 mortos na Suécia

Uma "dezena" de pessoas morreu, entre elas o atirador, em um ataque a tiros, nesta terça-feira (4), em um centro de ensino para adultos em Orebro, no centro da Suécia, informou a polícia.

"Uma dezena de pessoas morreu hoje", disse, durante uma coletiva de imprensa, Roberto Eid Forest, chefe da polícia de Orebro, 200 km a oeste de Estocolmo.

"O autor não é conhecido da polícia e não tem vínculos com nenhum grupo. Acreditamos que não haverá mais ataques", acrescentou após a ocorrência, registrada no campus de Risbergska.

Segundo a emissora de televisão TV4, o suposto autor do ataque tinha 35 anos e a polícia revistou sua residência em Orebro. O homem tinha porte de armas e não tinha antecedentes criminais, acrescentou o canal.

As autoridades não deram nenhum dado sobre o perfil do atirador ou suas motivações. Tampouco deram informação sobre a identidade ou a idade dos mortos, e se eram alunos ou professores do centro.

O alerta foi dado por volta das 12h30 locais (08h30 de Brasília) e a operação policial prosseguia quatro horas depois.

Ataques em centros de ensino são pouco frequentes na Suécia, mas nos últimos anos, o país foi cenário de tiroteios e ataques vinculados à violência das gangues, que deixam uma dezena de mortos ao ano.

- "Doloroso para toda a Suécia" -

Em um primeiro momento, a polícia reportou quatro feridos no centro de ensino. Depois atualizou o balanço para cinco, entre eles o atirador.

"Ouvi disparos, me protegi e estou esperando notícias. Ativamos um alarme no aplicativo de segurança e estou me comunicando com meus colegas", declarou Petter Kraftling, um professor, ao site do sindicato de professores sueco Vi larare.

Imagens feitas no local mostraram um forte contingente policial com ambulâncias e veículos de emergência. Os estudantes das escolas próximas e do centro de ensino em questão foram confinados "por razões de segurança", informou a polícia.

"Fiquei triste ao saber do terrível ato de violência ocorrido em Orebro. Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias", reagiu o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, em uma mensagem na rede social X.

"É um dia doloroso para toda a Suécia. Meus pensamentos também estão com todos aqueles cuja jornada escolar normal foi substituída pelo horror. Ficar trancado em uma sala de aula, temendo por sua vida, é um pesadelo que ninguém deveria ter que viver", acrescentou.

O ataque a tiros está sendo investigado como "tentativa de homicídio, incêndio premeditado e crime agravado com armas".

Embora ataques deste tipo sejam pouco frequentes na Suécia, nos últimos anos foram registrados vários incidentes graves nas escolas.

Em março de 2022, um estudante de 18 anos matou a facadas dois professores em uma escola de ensino médio na cidade de Malmo (sul).

