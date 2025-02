Reino Unido realizará cúpula com dirigentes da UE em 19 de maio

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, receberá os líderes da União Europeia em 19 de maio para uma primeira série de cúpulas anuais com o objetivo de relançar as relações entre o Reino Unido e o bloco após o Brexit, anunciou Downing Street nesta terça-feira (4).

O líder trabalhista receberá os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa em um local ainda não anunciado.

"Esta será a primeira de uma série de cúpulas regulares destinadas a avançar a parceria" entre Reino Unido e UE, disse um porta-voz de Starmer.

"Será a ocasião para fazer progressos em áreas que trarão benefícios tangíveis aos cidadãos do Reino Unido e da União Europeia e que fortalecerão as relações" entre os dois lados, acrescentou.

Starmer esteve em Bruxelas na segunda-feira para participar de uma reunião de defesa com o bloco. Foi a primeira participação de um chefe de governo britânico em uma reunião informal com os líderes da UE desde o Brexit, há cinco anos.

Desde que chegou ao poder em julho, o Partido Trabalhista sinalizou sua intenção de "reiniciar" as relações entre Reino Unido e UE, após as tensões com os governos conservadores anteriores.

Entretanto, Londres não pretende voltar atrás e retornar ao mercado comum, à união tarifária ou restabelecer a livre circulação de pessoas.

pdh-alm/cla/es/mb/yr