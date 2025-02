Dona da Guinness e Smirnof preocupada com ameaças de tarifas de Trump

A gigante britânica de bebidas alcoólicas Diageo, proprietária de marcas como Johnnie Walker, Smirnoff e Guinness, anunciou nesta terça-feira (4) que descartou suas previsões de vendas para o ano fiscal de 2024/2025 devido às ameaças de tarifas impostas por Donald Trump.

“Devido à incerteza macroeconômica e geopolítica que afeta muitos de nossos principais mercados, estamos removendo nossa previsão de médio prazo” de crescimento de receita de 5% a 7%, disse a Diageo em seus resultados semestrais.

O grupo agora planeja fornecer previsões de curto prazo com mais frequência.

Uma tarifa de 10% sobre todos os produtos importados da China entrou em vigor nos EUA nesta terça-feira, uma medida à qual Pequim respondeu imediatamente.

O plano de Trump de impor tarifas de 25% sobre o Canadá e o México foi suspenso por um mês.

De acordo com Debra Crew, diretora executiva da Diageo, essa incerteza contínua “prejudica a capacidade do grupo de fornecer previsões atualizadas, já que esse é um cenário novo e dinâmico”.

Crew disse que está discutindo com o governo americano sobre o impacto das tarifas no setor dos EUA, o que afeta consumidores, trabalhadores, distribuidores, restaurantes, bares e outros estabelecimentos.

Se as tarifas forem finalmente aplicadas ao México e ao Canadá, a Diageo será particularmente afetada em produtos como o uísque canadense e a tequila, já que esta última deve ser fabricada exclusivamente no México, de acordo com sua denominação de origem.

Para mitigar o impacto potencial dessas tarifas, a Diageo está considerando estratégias como ajustar preços e promoções, gerenciar estoques e considerar uma possível realocação de investimentos.

