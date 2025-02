Apenas 20% das crianças com câncer se curam em alguns países pobres da América Latina (Opas)

Apenas cerca de 20% das crianças com câncer se curam em alguns países de baixa e média rendas da América Latina e do Caribe, em comparação com mais de 80% nos países ricos, advertiu nesta segunda-feira (03) a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

"A disparidade no acesso ao tratamento do câncer infantil é particularmente preocupante", apontou a entidade. Na América Latina e no Caribe, estima-se que "cerca de 30.000 meninas, meninos e adolescentes menores de 19 anos serão diagnosticados com câncer anualmente", dos quais "quase 10.000 morrerão".

"Nos países de renda alta, mais de 80% das crianças afetadas pelo câncer se curam, mas, em muitos países de rendas média e baixa, o índice de cura é de cerca de 20%", ressaltou a Opas, sem dizer quais.

Esse abismo se deve, em grande parte, "ao acesso limitado a medicamentos acessíveis e de qualidade", explicou o médico Mauricio Maza, consultor regional da Opas sobre a doença, citado no comunicado divulgado pela organização.

Cerca de 40.000 mulheres morrem anualmente nas Américas de câncer cervical, apesar de que ele "poderia ser eliminado como um problema de saúde pública", alertou esse escritório para o continente americano da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para eliminar a doença, três objetivos para 2030 devem ser alcançados: uma cobertura de vacinação de 90% contra o HPV em adolescentes de 15 anos, 70% de cobertura de detecção precoce entre mulheres de 35 e 45 anos, e garantir que 90% das lesões pré-cancerígenas e dos casos de câncer invasivo sejam tratados.

"Temos que trabalhar para conseguir um futuro em que ninguém fique sem o atendimento contra o câncer de que necessita para sobreviver", ressaltou o diretor da Opas, Jarbas Barbosa.

