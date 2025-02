City contrata meia espanhol Nico González nos últimos minutos da janela de transferências

O Manchester City conseguiu fechar com o Porto a contratação do volante espanhol Fran González, nesta segunda-feira (3), nos últimos minutos do mercado, conseguindo assim um reforço que tem como objetivo atenuar a ausência de Rodri, afastado por lesão há vários meses.

O jogador de 23 anos revelado no Barcelona assinou um contrato de quatro anos e meio, até 2029, informou o clube inglês.

O valor da transferência, não comunicado pelo City, chega aos 60 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões pela cotação atual), segundo a imprensa britânica.

Nico é o quarto reforço de inverno dos 'Citizens', depois dos zagueiros Abdukodir Khusanov e Vitor Reis (ex-Palmeiras) e do atacante Omar Marmoush.

"Foi uma transferência difícil porque o seu desempenho foi excelente e ele teve um papel crucial em tudo o que o Porto fez nesta temporada", comemorou 'Txiki' Begiristain, o responsável pelas contratações do City.

O volante espanhol será uma opção para Pep Guardiola no meio de campo, que sente a falta do vencedor da Bola de Ouro Rodri, que sofreu uma séria lesão no joelho em setembro.

Na sua ausência, o meio-campista croata Mateo Kovacic ocupou essa função.

O Manchester City, atual tetracampeão da Premier League e campeão da Liga dos Campeões de 2023, disputará um playoff de ida e volta contra o Real Madrid em fevereiro, valendo vaga nas oitavas de final da Champions.

Nico, filho de Fran, que foi jogador do Deportivo La Coruña na década de 1990, foi revelado no Barça, time pelo qual estreou como profissional antes de se transferir para o Porto em 2023 por 8,5 milhões de euros (R$ 51 milhões). O clube catalão havia reservado um percentual em caso de venda do jogador.

jta/iga/ma/aam/rpr