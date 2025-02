Ataques a duas cidades matam 65 no Sudão

Sessenta e cinco pessoas morreram e 133 ficaram feridas nesta segunda-feira (3) em dois ataques ocorridos em grandes cidades do sul e oeste do Sudão, segundo fontes hospitalares.

No sul, rebeldes que pertencem a um braço do Movimento de Libertação do Povo do Sudão/Norte (SPLM-N) lançaram obuses contra Kadugli, capital de Cordofão do Sul, controlada pelo Exército sudanês.

"Os bombardeios causaram a morte de 40 pessoas e feriram outras 70", informou uma fonte do hospital principal de Kadugli. Já "um ataque aéreo do Exército contra um bairro de Nyala deixou 25 mortos e 63 feridos", segundo uma fonte médica.

Nyala, capital de Darfur do Sul, é controlada pelas Forças de Apoio Rápido (RSF), assim como quase toda a região de Darfur. O secretariado-geral da ONU expressou preocupação com informações sobre execuções sumárias de civis no norte de Cartum supostamente realizadas por forças aliadas ao Exército nacional, em guerra contra os paramilitares das RSF desde abril de 2023.

A guerra já causou dezenas de milhares de mortes e levou ao deslocamento de mais de 12 milhões de pessoas.

bur-maf/sk/feb/eg/cjc/lb/mvv