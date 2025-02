Olympique de Marselha contrata lateral bósnio Amar Dedic e aguarda Bennacer

O Olympique de Marselha anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação do lateral bósnio Amar Dedic, do RB Salzburg, e ainda espera concretizar a transferência do meio-campista do Milan Ismaël Bennacer.

Dedic, de 22 anos, assinou com o Olympique por empréstimo com opção de compra. Ele pode jogar nos dois lados da defesa.

O jogador foi capitão do Salzburg e já disputou quase 20 partidas na Liga dos Campeões. Ele também vestiu a camisa da seleção da Bósnia em 16 partidas.

No time de Marselha, ele vai disputar posição com Quentin Merlin e Ulisses Garcia na esquerda e Amir Murillo e Luis Henrique na direita.

Depois de Luiz Felipe e Amine Gouiri, Amar Dedic é o terceiro reforço do Olympique nesta janela de transferências do inverno europeu. O clube de Marselha esperava concretizar a quarta na noite desta segunda-feira com o meio-campista argelino do Milan, Ismaël Bennacer.

Vários veículos da mídia esportiva mencionaram um acordo entre o Olympique e o clube italiano para fechar esta transferência. "Está evoluindo", disse uma fonte do OM próxima à negociação.

stt/bm/aam/cb