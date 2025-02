Juiz repreende Justin Baldoni e Blake Lively por espetáculo midiático

O juiz do caso de difamação e agressão sexual envolvendo os astros de Hollywood Justin Baldoni, Blake Lively e o marido dela, Ryan Reynolds, repreendeu, nesta segunda-feira (3), as partes por transformarem a ação em um espetáculo midiático.

Blake e Reynolds são alvo de um processo por difamação movido por Baldoni, diretor e colega de elenco da atriz no filme "É Assim Que Acaba". Ele pede US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões), após Blake processá-lo em dezembro passado por assédio sexual e difamação.

Os advogados das partes se encontraram hoje no Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan, coincidindo com a publicação por Baldoni de uma série de documentos e e-mails em um site, o que incomodou o juiz de instrução Lewis Liman, para quem esse ato viola os procedimentos judiciais, segundo a imprensa americana.

O juiz ameaçou antecipar a data do julgamento, previsto para março de 2026, se as partes continuarem expondo publicamente sua disputa.

No fim de dezembro, Blake moveu na Califórnia uma ação contra Baldoni e o produtor do filme, Jamey Heath, por assédio sexual e difamação. A atriz alega que ambos se comportaram de maneira inadequada durante as filmagens.

Segundo a atriz, houve uma suposta campanha publicitária para destruir a sua reputação e desviar as atenções dos comentários que ela fez sobre o suposto comportamento dos dois homens, que contrataram uma equipe de publicidade para aumentar ou publicar histórias negativas sobre ela nas redes sociais.

Em 31 de dezembro, Baldoni processou o New York Times por um artigo em que, segundo ele, o jornal tirou de contexto afirmações sobre a denúncia de Blake, para "induzir ao erro".

gw-af/dga/lb/mvv