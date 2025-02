Independentista Bart de Wever toma posse como primeiro-ministro da Bélgica

O independentista flamenco Bart de Wever tomou posse nesta segunda-feira como novo primeiro-ministro da Bélgica, liderando um governo de coalizão que claramente move o país para a direita.

De Wever, 54 anos, prestou juramento perante o rei belga Philippe no palácio real em Bruxelas.

A cerimônia encerra um capítulo de incerteza política na Bélgica, já que as negociações para formar um novo governo se arrastaram por sete meses desde as eleições de junho do ano passado.

O novo primeiro-ministro belga é o líder do partido nacionalista Nova Aliança Flamenca (N-VA), embora agora tenha que renunciar à presidência desse partido político.

Após meses de negociações, o N-VA concluiu uma aliança com os Democratas Cristãos Flamencos (CD&V) e os socialistas da região de Vooruit do país, além de dois partidos liberais francófonos, o MR e o Engagés.

ahg/avl/jc