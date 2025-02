Acidente aéreo em Washington: vítimas identificadas chegam a 55

As operações para resgatar os corpos e destroços da colisão entre um helicóptero do exército americano e um avião de passageiros em Washington alcançaram, neste domingo (2), a identificação e recuperação de 55 das 67 vítimas fatais.

Novos corpos foram retirados do gelado rio Potomac, enquanto os resgatistas expressaram confiança de que os demais serão encontrados na grande operação para recuperar o avião, que colidiu no ar com o helicóptero Black Hawk.

Segundo o chefe dos bombeiros de Washington, John Donnelly, foram encontrados restos humanos de algumas das pessoas que morreram no acidente enquanto as equipes tentavam levantar a fuselagem do avião. Os corpos foram levados ao médico legista.

"Amanhã haverá algumas operações para levantar os restos que estão na água", indicou Donnelly em uma sessão informativa neste domingo. "Até o momento, 55 vítimas foram identificadas positivamente", acrescentou.

Cerca de 200 embarcações participam dos esforços de recuperação e salvamento, informou a Guarda Costeira.

Com 67 mortos, este é o pior desastre aéreo nos Estados Unidos desde que um avião da American Airlines caiu pouco depois de decolar do aeroporto John F. Kennedy em Nova York em novembro de 2001.

