Kane faz 2 e Bayern vence Holstein Kiel no Campeonato Alemão

O líder Bayern de Munique venceu o modesto Holstein Kiel por 4 a 3 neste sábado (1º), com dois gols de Harry Kane, e emendou a sexta vitória consecutiva no Campeonato Alemão.

Jogando na Allianz Arena, o Bayern já vencia por 4 a 0 no início do segundo tempo, mas sofreu três gols em pouco mais de 30 minutos.

Com 51 pontos em 60 possíveis, o time bávaro tem nove de vantagem sobre o atual campeão, o Bayer Leverkusen (2º), que no domingo recebe o Hoffenheim no jogo que fechará a 20ª rodada. A obrigação agora recai sobre os comandados de Xabi Alonso se eles não quiserem ver suas chances de defender o título diminuídas.

Contra o Kiel, o Bayern marcou com Jamal Musiala (19'), Kane (45'+3 e 46') e Serge Gnabry (54'), até que Finn Porath (62') abriu caminho para a reação dos visitantes.

Dois momentos de desatenção custaram ao time de Munique os dois gols de Steven Skrzybski (90'+1 e 90'+3) já nos acréscimos, mas não foram suficientes para deixar a vitória escapar.

O Bayern de Munique começa agora um frenético mês de fevereiro: na próxima sexta-feira recebe o Werder Bremen, no dia 12 vai à Escócia para enfrentar o Celtic no jogo de ida do playoff da Liga dos Campeões, no dia 15 visita o Leverkusen, três dias depois joga a volta contra o Celtic e no dia 23 enfrenta o Eintracht Frankfurt.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Werder Bremen - Mainz 1 - 0

- Sábado:

Bayern de Munique - Holstein Kiel 4 - 3

Heidenheim - Borussia Dortmund 1 - 2

Bochum - Freiburg 0 - 1

St Pauli - Augsburg 1 - 1

Stuttgart - B. Mönchengladbach 1 - 2

(14h30) Union Berlin - RB Leipzig

- Domingo:

(11h30) Eintracht Frankfurt - Wolfsburg

(13h30) Bayer Leverkusen - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 51 20 16 3 1 62 19 43

2. Bayer Leverkusen 42 19 12 6 1 46 26 20

3. Eintracht Frankfurt 37 19 11 4 4 44 26 18

4. Stuttgart 32 20 9 5 6 37 30 7

5. RB Leipzig 32 19 9 5 5 34 29 5

6. Mainz 31 20 9 4 7 33 24 9

7. B. Mönchengladbach 30 20 9 3 8 32 30 2

8. Werder Bremen 30 20 8 6 6 34 36 -2

9. Freiburg 30 20 9 3 8 27 36 -9

10. Borussia Dortmund 29 20 8 5 7 36 34 2

11. Wolfsburg 28 19 8 4 7 42 34 8

12. Augsburg 26 20 7 5 8 24 35 -11

13. St Pauli 21 20 6 3 11 18 22 -4

14. Union Berlin 20 19 5 5 9 16 27 -11

15. Hoffenheim 18 19 4 6 9 25 37 -12

16. Heidenheim 14 20 4 2 14 25 42 -17

17. Holstein Kiel 12 20 3 3 14 31 52 -21

18. Bochum 10 20 2 4 14 17 44 -27

