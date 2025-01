Colombiano Jhon Durán deixa Aston Villa e vai jogar no saudita Al Nassr

O jovem atacante colombiano Jhon Durán, que estava no Aston Villa, vai jogar na Arábia Saudita depois de ter sido contratado pelo Al Nassr, numa operação que segundo a imprensa chegou a mais de 76 milhões de euros (R$ 460,7 milhões pela cotação atual).

"O Aston Villa pode confirmar que Jhon Durán foi transferido para o Al Nassr", afirmou nesta sexta-feira (31) a equipe de Birmingham num comunicado, sem especificar o valor exato.

"O atacante vai para a Arábia Saudita depois de marcar 12 gols pelo Villa nesta temporada, incluindo aquele que nos permitiu vencer o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Todos no Aston Villa desejam o melhor a Jhon nesta próxima etapa de sua carreira esportiva", acrescentou.

Jhon Durán reforçará assim o Al Nassr que já conta no seu ataque com estrelas do calibre de Cristiano Ronaldo e Sadio Mané.

É a segunda maior transferência da história do Aston Villa, que recebeu cerca de 120 milhões de euros (R$ 727,5 milhões) por Jack Grealish quando este se transferiu para o Manchester City em 2021.

Durán chegou ao Aston Villa em janeiro de 2023 vindo do americano Chicago Fire por 20 milhões de euros (R$ 121,25 milhões). Em 78 jogos pelo clube inglês marcou 20 gols.

A saída do colombiano do Aston Villa parece garantir a continuidade na equipe de outro atacante, Ollie Watkins, sobre o qual surgiram rumores de que iria se transferir para o Arsenal.

Nesta sexta-feira, poucas horas antes do anúncio da transferência de Durán para o Al Nassr, o treinador do Aston Villa, Unai Emery, disse que Watkins manifestou o desejo de continuar no seu atual clube.

A operação entre Durán e o clube saudita vinha sendo discutida nos últimos dias e parecia apenas uma questão de tempo.

O prestigiado diretor esportivo do Aston Villa, o espanhol Monchi, explicou a motivação econômica de ceder um dos seus melhores jogadores neste meio de temporada.

"Não se é apenas um gestor esportivo, mas também um gestor financeiro do clube", admitiu.

Em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser, Monchi avaliou que a transferência de Durán para o Al Nassr poderá atingir "os 85 milhões de euros [R$ 515,3 milhões de dólares]" e que o jogador iria "quintuplicar o seu salário".

smg/ea/dr/cl/aam/am