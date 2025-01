Corpo é encontrado na Escócia perto de onde duas irmãs húngaras desapareceram

O corpo de uma mulher foi encontrado em um rio na Escócia nesta sexta-feira (31), perto de onde duas irmãs húngaras desapareceram no início de janeiro, disse a polícia, sugerindo que pode ser uma delas.

"A mulher ainda não foi formalmente identificada, mas a família de Henrietta Huszti (...) foi informada", disse a polícia em um comunicado, acrescentando que "a busca por Eliza continua".

As duas mulheres, que viviam no Reino Unido há uma década e fazem parte de um grupo de irmãs trigêmeas, de 32 anos, foram vistas pela última vez no dia 7 de janeiro, por volta das 2h00, segundo imagens de câmeras de segurança da cidade, enquanto caminhavam pelas margens do rio Dee em Aberdeen, nordeste da Escócia.

Um dos irmãos das mulheres, Jozsef, disse aos repórteres que não notou nada incomum em seu comportamento nos dias que antecederam seu desaparecimento.

Jozsef explicou que a outra irmã, Edit, havia falado com Henrietta e Eliza para desejar-lhes um feliz ano novo durante uma videochamada e que elas estavam "felizes e alegres".

Mais tarde, em uma entrevista à BBC em Budapeste, Jozsef expressou sua "surpresa" ao descobrir que suas duas irmãs haviam contado ao caseiro que planejavam se mudar, dias antes de desaparecerem.

As duas mulheres, que não tinham problemas financeiros, estavam economizando para comprar uma casa própria.

Quando desapareceram, a polícia considerou que uma das hipóteses sobre o desaparecimento delas era que teriam se "se jogado no rio", por algum motivo desconhecido.

