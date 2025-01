A inflação nos Estados Unidos subiu para 2,6% a 12 meses em dezembro, contra 2,4% no mês anterior, de acordo com o índice PCE divulgado nesta sexta-feira (31) pelo Departamento do Comércio, o índice preferido do Federal Reserve para definir a política monetária.

A inflação em dezembro foi de 0,3%, acima dos 0,1% em novembro, um aumento alinhado com o consenso dos analistas do MarketWatch.

myl/els/eb/nn/mel/aa