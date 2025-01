Rennes demite Sampaoli e anuncia Habib Beye como novo técnico

O Rennes anunciou nesta quinta-feira (30) a demissão "em comum acordo" do treinador argentino Jorge Sampaoli e a sua substituição pelo ex-jogador da seleção senegalesa Habib Beye.

Sampaoli, de 64 anos, chegou em meados de novembro para substituir Julien Stephan, demitido quando o Rennes era 14º no campeonato francês.

O ex-técnico da Argentina e do Chile não conseguiu encontrar a fórmula certa nesse período, perdendo sete dos dez jogos disputados, incluindo uma dura eliminação na Copa da França contra o Troyes, clube que luta para não cair para a terceira divisão.

"Sinto que ainda temos a possibilidade de fazer algo para tirar este clube desta situação difícil", afirmou Sampaoli após a derrota por 3 a 2 sofrida no sábado passado na visita ao Monaco, que acabou sendo o seu último jogo.

Termina assim de forma muito decepcionante a sua segunda fase no futebol francês, depois de já ter dirigido o Olympique de Marselha em 2021 e 2022.

Ao chegar ao Rennes, em novembro, Sampaoli se declarou um "admirador da liga francesa" e considerou "um desafio" a missão que lhe havia sido dada.

Poucos minutos depois de confirmar a saída de Sampaoli, o Rennes anunciou Habib Beye como substituto até o final da temporada.

Ex-jogador do Strasbourg e do OM e antigo treinador do Red Star, time que promoveu para a Ligue 2 na temporada passada, Beye, de 47 anos, terá "como primeira missão recriar uma dinâmica esportiva positiva" num time que está atualmente em 16º na Ligue 1, informou o clube em seu comunicado.

O seu contrato também inclui "condições predefinidas para uma prorrogação por uma temporada" que não são especificadas pelo Rennes.

Beye vai comandar seu primeiro treino nesta sexta-feira e será apresentado à imprensa em uma entrevista coletiva às 10h (horário de Brasília).

Ele vai dirigir a equipe em seu primeiro jogo na Ligue 1 no domingo, no Roazhon Park, pela 20ª rodada do campeonato, diante do Strasbourg, equipe que o revelou como jogador.

Beye, que vestiu a camisa do Senegal em 45 jogos, fez parte da seleção que surpreendeu na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, ao chegar às quartas de final.

