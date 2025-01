Petróleo regista leve alta em mercado sem impulso

As cotações do petróleo tiveram um ligeiro aumento nesta quinta-feira (30), em um mercado que segue atento às possíveis tarifas prometidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde sábado, antes da reunião da Opep e de seus aliados na Opep+.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em março, subiu 0,38%, para 76,87 dólares. Por sua vez, o de tipo West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento para o mesmo mês, avançou 0,15%, a 72,73 dólares.

"O mercado continua se perguntando se a administração Trump vai impor ou não tarifas para o fornecimento de energia canadense e mexicano", resumiu Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, para a AFP.

"Podemos usar as tarifas para criar reciprocidade, justiça e respeito", argumentou o candidato do presidente Trump para secretário de Comércio, Howard Lutnick, na quarta-feira, em sua audiência de confirmação no Congresso, em relação à ameaça feita por Trump a países aliados e rivais para os quais estabelece demandas que vão além do aspecto comercial.

A México e Canadá, seus parceiros no acordo de livre-comércio de América do Norte T-MEC, ele pede maior vigilância fronteiriça para evitar essas taxas.

Lutnick disse que as ameaças de taxação buscam precisamente levar México e Canadá "a agir" contra a migração ilegal e o tráfico de fentanil.

"O assunto a curto prazo é a imigração ilegal" junto com "o fentanil que chega a este país", disse ele aos legisladores. "Até onde sei, estão agindo rapidamente, e se o fizerem, não haverá tarifas", acrescentou.

O número cogitado pela Casa Branca é de tarifas de 25% para ambos os países.

As declarações de Lutnick "provocaram uma queda" nos preços do petróleo na quarta-feira, pois "os operadores parecem pensar que essas tarifas serão evitadas de uma forma ou de outra", afirmou em nota Phil Flynn, do Price Futures Group.

"Quer estejam certos ou não, pode ser o próximo catalisador para o petróleo", acrescentou o analista.

O mercado também espera a resposta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados a Trump na próxima semana. O presidente americano pediu que baixem o custo do petróleo aumentando sua produção.

O grupo de países exportadores de petróleo tem quase seis milhões de barris diários de capacidade ociosa. A reunião da organização será na segunda-feira.

Para Lipow, as palavras de Trump não vão mudar o posicionamento da Opep e de seus aliados.

"Não acredito que atualmente eles estejam interessados na redução dos preços, dados os déficits fiscais de muitos países-membros", opinou.

