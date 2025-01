EUA: número de efetivos da torre de controle 'não era normal' na hora do acidente

O número de funcionários da torre de controle aéreo do aeroporto Ronald Reagan de Washington "não era normal" no momento do acidente entre um avião de passageiros e um helicóptero militar, noticiou a imprensa americana nesta quinta-feira (30).

"Não era normal para a hora do dia e o volume de tráfego", segundo um relatório preliminar interno de segurança da agência federal de aviação dos Estados Unidos, reportou o jornal New York Times.

