PIB da França avança 1,1% em 2024 após contração de 0,1% no 4º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 1,1% em 2024, apesar de ter encerrado o ano com uma contração de 0,1% no quarto trimestre devido à ressaca dos Jogos Olímpicos, informou o instituto de estatísticas Insee nesta quinta-feira.

Entre outubro e dezembro, o comércio exterior (-0,2 ponto, após -0,1 no terceiro trimestre) e o consumo das famílias (+0,4, após +0,6) afetaram o resultado do crescimento, assim como os serviços, que prosseguiram com alta de 0,4% registrada entre julho e setembro.

No conjunto de 2024, o crescimento francês alcançou 1,1% como havia sido projetado tanto pelo Insee como pelo governo. O resultado, no entanto, foi afetado pela incerteza política que abala a segunda maior economia da União Europeia desde as eleições legislativas antecipadas de junho.

O último mês do ano foi marcado pela queda do governo do primeiro-ministro conservador Michel Barnier, no momenio em que tentava aprovar seu projeto de orçamentos para 2025. A França acabou prorrogando os orçamentos de 2024 enquanto aguarda a aprovação das novas contas.

Para 2025, o governo de seu sucessor centrista, François Bayrou, reduziu a previsão de crescimento de 1,1% para 0,9%. Segundo o Insee, o PIB avançará 0,2% no primeiro trimestre e também no segundo.

