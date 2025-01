Niko Kovac é o novo técnico do Borussia Dortmund

Niko Kovac, ex-técnico do Bayern Munique e da seleção croata, foi anunciado como novo treinador do Borussia Dortmund até 2026, confirmou nesta quarta-feira (29) o diretor esportivo do clube alemão, Lars Ricken.

O croata de 53 anos substituirá Nuri Sahin, demitido na última quarta-feira. Desde então, Mike Tullberg ocupou o cargo interinamente.

"Mike Tullberg vai comandar o time no sábado (na Bundesliga contra o Heidenheim) antes de Niko assumir no domingo", disse Ricken em entrevista ao DAZN após a vitória do BVB sobre o Shakhtar Donetsk (3-1) na oitava e última rodada da Liga dos Campeões.

Kovac, que treinou o Monaco de 2020 a 2022 e o Wolfsburg de 2022 a 2024, venceu a Copa da Alemanha dirigindo o Eintracht Frankfurt contra o Bayern em 2018, antes de aceitar o cargo de técnico do clube de Munique algumas semanas depois.

No Bayern, ele conquistou a dobradinha Bundesliga-Copa da Alemanha na temporada 2018-2019, mas foi demitido pelo clube bávaro no meio da temporada seguinte.

Conhecido pela disciplina e pela importância dada à condição física, Kovac assumirá o comando do Dortmund, que acumula problemas desde a final da Liga dos Campeões, em junho.

O Borussia Dortmund está em décimo primeiro lugar na Bundesliga, 22 pontos atrás do líder Bayern.

Contra o Shakhtar conquistou aquela que foi a segunda vitória nos últimos onze jogos contando todas as competições.

