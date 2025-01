Os classificados para as oitavas e para o playoff da Champions League

Terminada a oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (29), estas são as equipes classificadas diretamente para as oitavas de final e as que terão de passar por um playoff anterior para chegarem entre os 16 melhores.

O sorteio dessa repescagem será realizado na sexta-feira. Cada clube já conhece seus dois potenciais adversários, determinados pela classificação final da primeira fase.

- CLASSIFICADOS DIRETAMENTE PARA AS OITAVAS:

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa

- CLASSIFICADOS PARA O PLAYOFF:

Atalanta e Borussia Dortmund vão enfrentar Sporting Lisboa ou Brugge.

Real Madrid e Bayern de Munique vão enfrentar Celtic ou Manchester City.

Milan e PSV Eindhoven vão enfrentar Feyenoord ou Juventus.

Paris Saint-Germain e Benfica vão enfrentar Monaco ou Brest.

