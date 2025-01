Futuro secretário de Comércio dos EUA quer avaliar tarifas por país e não por produto

O escolhido do presidente americano, Donald Trump, como secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse, nesta quarta-feira (29), que é favorável a avaliar as tarifas alfandegárias "país por país" e não por produtos, durante sua audiência de confirmação no Congresso.

"Podemos usar as tarifas alfandegárias para criar reciprocidade, justiça e respeito", argumentou, referindo-se à ameaça de Trump feita a países aliados e rivais, para os quais faz demandas que vão além do comercial.

Assim, ele exige de México e Canadá, seus parceiros no acordo de livre comércio da América do Norte, maior vigilância fronteiriça em troca de evitar estes impostos alfandegários.

Lutnick disse, nesta quarta, que as ameaças tarifárias do presidente Trump buscam precisamente levar México e Canadá "a agir" contra a imigração ilegal e o tráfico de fentanil.

"O assunto no curto prazo é a migração ilegal", juntamente com "o fentanil que chega a este país", disse aos legisladores em sua audiência de confirmação. "Até onde sei, estão agindo rapidamente, e se o fizerem, não haverá tarifas alfandegárias", acrescentou.

Se for confirmado, Lutnick ficará à frente de um departamento responsável por monitorar os controles sobre as exportações para concorrentes como a China, inclusive produtos tecnológicos e militares, altamente sensíveis.

Durante a audiência, Lutnick disse que os Estados Unidos deveriam continuar mantendo a liderança na área da inteligência artificial.

Consultado sobre a lei CHIPS, uma das mais importantes aprovadas durante o mandato do ex-presidente Joe Biden, e destinada a fortalecer a indústria de semicondutores, Lutnick afirmou que foi um "excelente passo inicial".

Agora, "precisamos revisá-la e que seja bem aplicada", acrescentou.

