Governo britânico aprova terceira pista em aeroporto de Heathrow

A ministra britânica da Economia, Rachel Reeves, anunciou, nesta quarta-feira (29), o apoio de seu governo o controverso projeto de criação de uma terceira pista no aeroporto londrino de Heathrow, dentro de um plano para reativas a economia do país.

"Esse governo apoia a terceira pista em Heathrow", anunciou Reeves, em um longo discurso no qual detalhou uma série de medidas destinadas a impulsionar o crescimento econômico do país.

Os planos de expansão de Heathrow não são novos, mas o apoio do governo à medida é criticado por grupos ambientalistas e por alguns membros do próprio Partido Trabalhista, que está no poder.

No entanto, o projeto estará sujeito a “uma avaliação minuciosa” para “garantir que seja econômico”, mas também que a terceira pista “seja construída de acordo com os objetivos ambientais do governo”, disse Reeves.

No final de 2020, no final de uma longa batalha legal, a Suprema Corte do Reino Unido decidiu a favor de uma terceira pista, mas o projeto foi adiado pela pandemia de covid-19 e ainda enfrenta vários obstáculos.

Heathrow, que foi inaugurado em 1946, continuou sendo o aeroporto mais movimentado da Europa em 2024, com 83,9 milhões de pessoas passando por seus quatro terminais no ano passado.

