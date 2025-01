Austrália condena 14 integrantes de seita por morte de criança

Um tribunal australiano condenou nesta quarta-feira 14 integrantes de uma seita religiosa pelo homicídio culposo de uma menina com diabetes que foi privada de acesso à insulina.

Os pais da menina Elizabeth Struhs, assim como o líder religioso do grupo Saints, estão entre os condenados pela morte da criança em janeiro de 2022, após o julgamento na Suprema Corte do estado de Queensland, no norte do país.

O pequeno grupo religioso da cidade de Toowoomba tinha uma "crença fundamental" no poder de cura de Deus e não admitia atendimento médico, afirmou o juiz Martin Burns na sentença.

A menina morreu de cetoacidose — uma complicação grave da diabetes — depois que sua medicação com insulina foi suspensa por vários dias, destaca a sentença.

Jason e Kerrie Struhs, pais da menina, foram condenados por homicídio culposo por abdicarem do dever de cuidar da filha, demonstrando "grave falha moral e desprezo pela vida humana", segundo o juiz.

Os outros condenados foram declarados culpados do mesmo crime devido ao encorajamento aos pais para que impedissem a menina de receber insulina.

