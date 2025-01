Argentina vence Bolívia (1-0) e fica perto da fase final do Sul-Americano Sub-20

A Argentina, com um gol de Teo Rodríguez na reta final (86'), venceu nesta terça-feira (28) a Bolívia por 1 a 0 e se consolidou na liderança do Grupo B do Sul-Americano Sub-20 que está sendo disputado na Venezuela e dá quatro vagas para o Mundial da categoria.

Com uma bomba de meia distância, Rodríguez deu a vitória à equipe comandada pelo técnico Diego Placente, que poupou jogadores importantes como Claudio 'El Diablito' Echeverri e Valentino Acuña, embora o treinador tenha acabado colocado os dois em campo no estádio Misael Delgado em Valencia.

Echeverri, que entrou no intervalo, mandou uma bola na trave aos 70 minutos.

A Bolívia resistiu bravamente e teve boas chances pelos pés de seu camisa 10, Moisés Paniagua. O zagueiro Juan Manuel Villalba defendeu um chute do meio-campista boliviano na linha do gol na reta final (80') e o goleiro Santino Barbi defendeu outro disparo cinco minutos depois (85').

O técnico da seleção boliviana, o argentino Jorge Perrotta, foi expulso por reclamar da arbitragem de forma veemente (80').

A Argentina está perto da fase final, consolidada na liderança do Grupo B com sete pontos em três jogos, seguida por Equador e Brasil, ambos com três pontos, e Colômbia, com um, enquanto a Bolívia ainda não conseguiu pontuar. Os três primeiros avançam.

Colombianos e equatorianos se enfrentam nesta terça-feira.

