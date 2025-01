Nainggolan é acusado em tribunal na Bélgica em caso de narcotráfico

O jogador belga Radja Nainggolan foi formalmente acusado nesta terça-feira (28) num caso internacional de tráfico de cocaína, um dia depois da sua detenção juntamente com outros 17 suspeitos, informou a Procuradoria de Bruxelas.

O ex-jogador da seleção da Bélgica, de 36 anos, foi acusado de "participação numa organização criminosa" e foi posteriormente posto em liberdade condicional, disse o seu advogado Mounir Souidi, questionado pela imprensa após uma audiência diante de um juiz em Bruxelas.

No total, 18 suspeitos foram detidos após uma série de 30 buscas realizadas na segunda-feira na província de Antuérpia, assim como em Bruxelas e na sua periferia. Dez deles foram levado à prisão após comparecerem perante o juiz.

"A investigação se refere a supostos atos de importação de cocaína da América do Sul para a Europa, através do porto de Antuérpia, e à sua redistribuição na Bélgica", segundo o Ministério Público.

Durante as buscas, a polícia apreendeu 2,7 kg de cocaína, 14 veículos, joias, relógios de luxo, dois coletes à prova de bala e três armas de fogo, assim como dinheiro e moedas de ouro no valor de cerca de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões pela cotação atual).

A grande maioria dos suspeitos que foram presos foram acusados de "importação, transporte e venda de entorpecentes sem autorização" e "participação em organização criminosa na qualidade de líderes". Uma incriminação da qual Nainggolan escapou, acusado de ser "membro" e não "líder" desta organização.

Nainggolan, ex-jogador de grandes times italianos como Inter de Milão e Roma, assinou na semana passada com o Lokeren (da 2ª divisão). No passado disputou 30 partidas pela seleção belga, pela qual marcou seis gols.

Ele fez um gol no fim de semana passado em sua estreia pelo Lokeren.

Depois de deixar o futebol italiano para retornar à Bélgica no verão europeu de 2021 para assinar com o Antuérpia, o meio-campista, famoso por suas inúmeras tatuagens, deixou o clube de sua cidade natal no início de 2023 devido ao mau comportamento.

Meses antes, ele havia sido suspenso por fumar um cigarro eletrônico no banco de reservas, segundo a mídia belga.

