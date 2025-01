EUA notifica ONU sobre intenção de se retirar do Acordo de Paris

As Nações Unidas confirmaram, nesta terça-feira (28), que receberam uma notificação da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informando sua intenção de se retirar do Acordo do Clima de Paris, segundo um porta-voz da organização.

"Posso confirmar que os Estados Unidos notificaram o secretário-geral, em sua qualidade de depositário [do acordo], em 27 de janeiro sobre sua retirada do Acordo de Paris", disse o porta-voz de António Guterres, Stephane Dujarric. A medida será efetiva em 27 de janeiro de 2026, conforme os estatutos, especificou.

