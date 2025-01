Elon Musk discute com chefe do poderoso fundo soberano da Noruega

O homem mais rico do mundo, o bilionário Elon Musk, entrou em conflito com o norueguês Nicolai Tangen, chefe do maior fundo soberano do planeta, depois que ele se opôs à sua remuneração de aproximadamente 50 bilhões de dólares (R$ 294 bilhões, na cotação atual) de acordo com uma troca de mensagens publicada nesta terça-feira (28).

As relações entre os dois ficaram tensas desde que o fundo soberano da Noruega, acionista da Tesla, votou em junho contra o enorme "pacote salarial" de 50 bilhões de dólares de Musk, que acabou sendo aprovado.

Em outubro, o bilionário recusou um convite de Tangen para participar de uma conferência de investidores e um jantar privado em Oslo, citando o custo da viagem.

O americano, no entanto, havia sugerido inicialmente que aceitaria a oferta do norueguês.

"Quando eu peço um favor, o que é muito raro, e você recusa, você não deve me pedir outro até que tenha feito algo para compensar", disse Musk.

"Amigos são julgados por suas ações", ele escreveu em uma mensagem de texto datada de 14 de outubro, cuja cópia o fundo norueguês publicou nesta terça-feira.

Tangen respondeu no dia seguinte: "Tomo nota e entendo completamente. Como grande acionista, te apoiamos. Boa sorte com tudo".

Contatado pelo e24.no, o veículo de comunicação que divulgou a notícia, o fundo norueguês explicou que decidiu tornar pública a troca de mensagens em prol da transparência.

"Como se pode ver nas mensagens de texto, o diálogo estava parcialmente relacionado ao nosso voto na Tesla, onde votamos 'não' ao pacote salarial de Elon Musk", disse a porta-voz Line Aaltvedt por e-mail.

O fundo, agora avaliado em mais de 20 trilhões de coroas (1,771 trilhão de euros ou 10,8 trilhões de reais), detinha no final de junho uma participação de 0,95% na Tesla avaliada em quase 6 bilhões de dólares (R$ 33,3 bilhões, na cotação da época), de acordo com os últimos dados disponíveis.

