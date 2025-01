Risco de propagação do ebola de laboratório no leste da RDC

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) alertou, nesta terça-feira (28), para o risco de propagação de vírus, incluindo o ebola, de um laboratório em Goma, devido aos intensos combates nesta grande cidade no leste da República Democrática do Congo.

O CICV "está muito preocupado com a situação no laboratório do Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica" e pede "a proteção de amostras que podem ser afetadas pelos combates, e que podem ter consequências inimagináveis se as cepas bacteriológicas, incluindo o vírus ebola, que se encontram lá, se espalharem", disse o diretor regional do CICV, Patrick Yusef, em Genebra.

