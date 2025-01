Dois militantes ecologistas interrompem peça com Sigourney Weaver em Londres

Dois ativistas do grupo ambientalista 'Just Stop Oil' interromperam uma peça de William Shakespeare, com a atriz americana Sigourney Weaver, em um teatro de Londres na noite de segunda-feira para protestar contra a inação em relação às mudanças climáticas.

Os dois ativistas invadiram o palco durante a apresentação da peça "A Tempestade" no palco do Drury Lane, o teatro mais antigo da Inglaterra, jogando confete e segurando um cartaz com a frase "Mais de 1,5 grau é um naufrágio global", de acordo com imagens divulgadas pelo grupo ambientalista do Reino Unido.

A mensagem foi uma referência ao recente anúncio de que 2024 foi o primeiro ano em que a temperatura média global subiu mais de 1,5 grau Celsius, o limite estabelecido pelo acordo climático internacional de Paris adotado em 2015.

Sigourney Weaver, 75 anos, foi escoltada para fora do palco por funcionários do teatro, que também retiraram os dois ativistas ambientais, que foram vaiados pelo público.

"Temo por meus filhos, não me atrevo a deixá-los mergulhar em um futuro de escassez de alimentos, tempestades mortais e guerras por recursos", disse Hayley Walsh, 42 anos, uma das duas ativistas ambientais, citada em um comunicado de sua organização.

A Just Stop Oil pede o fim da exploração de combustíveis fósseis até 2030.

Nos últimos meses, o grupo ambiental 'Just Stop Oil' multiplicou as manifestações de protesto contra a mudança climática, com ações no túmulo do famoso naturalista Charles Darwin, na National Gallery, no Grande Prêmio de Fórmula 1 em Silverstone e no torneio de tênis de Wimbledon.

