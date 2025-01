Surto de gripe aviária H5N9 identificado pela primeira vez nos EUA

Um caso de gripe aviária H5N9 foi confirmado em uma criação de patos na Califórnia, o primeiro da cepa nos Estados Unidos, segundo um relatório da Organização Mundial de Sanidade Animal (OIE) consultado pela AFP nesta terça-feira.

"A presença da gripe aviária altamente patogênica H5N9 da linhagem euroasiática ganso/Guangdong (...) e da gripe aviária altamente patogênica H5N1 (...) foi confirmada em uma granja comercial de patos no condado de Merced, na Califórnia", disse a OIE.

"Este é o primeiro caso confirmado de H5N9 em aves nos Estados Unidos", disse a organização, responsável pela vigilância mundial de doenças em animais.

Segundo o relatório, este caso foi confirmado em 13 de janeiro e sua origem é desconhecida. Todas as 119.000 aves foram sacrificadas.

"O serviço de Inspeção de saúde animal e vegetal (APHIS, Animal and Plant Health Inspection Service) do Departamento de Agricultura dos EUA, em colaboração com autoridades estaduais de saúde animal e da vida selvagem, faz uma investigação epidemiológica profunda e reforçou a vigilância "em resposta a eventos relacionados à gripe aviária altamente patogênica", diz o texto.

O recém-empossado presidente Donald Trump assinou um decreto em seu primeiro dia na Casa Branca para retirar o país da Organização Mundial da Saúde (OMS), devido ao que considera uma má gestão da pandemia da covid-19, incluindo a falta de uma investigação aprofundada sobre suas origens.

A Agência Central de Inteligência (CIA) mudou no sábado sua posição oficial sobre a origem da covid-19, dizendo que é "mais provável" que o vírus tenha vazado de um laboratório chinês do que tenha sido transmitido por animais. A China rejeitou as afirmações.

O vírus da gripe aviária em animais (cepa H5N1) se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos, levantando preocupações sobre uma futura pandemia entre humanos.

Sem cooperação e compartilhamento de informações entre os Estados Unidos e a OMS, o rastreamento internacional do vírus será mais difícil.

Os Estados Unidos registraram sua primeira morte humana ligada ao vírus H5N1 no início de janeiro. No momento, o surto de gripe aviária está limitado aos animais.

Os 60 casos humanos registrados nos Estados Unidos, incluindo o morto, foram causados pela exposição direta a um animal e a OMS especifica que nenhuma transmissão entre humanos foi registrada.

Mas os cientistas temem que a gripe aviária, combinada com a gripe sazonal, possa sofrer mutação para uma forma transmissível entre humanos e desencadear uma pandemia.

sb/ico/jz/zm/jc/fp