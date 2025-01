Caso de gripe aviária em humano é detectado no Reino Unido

As autoridades sanitárias britânicas anunciaram, nesta segunda-feira (27), um caso de gripe aviária detectado em um ser humano na Inglaterra, acrescentando que seu estado de saúde é “bom” e o risco de propagação da doença entre a população é “baixo”.

A pessoa afetada, em uma fazenda no centro-oeste da Inglaterra, sobre a qual foram fornecidos poucos detalhes, esteve “em contato próximo e prolongado com muitas aves infectadas”, disse a Agência de Saúde e Segurança do Reino Unido (UKHSA) em um comunicado.

“A transmissão do vírus da gripe aviária de aves para seres humanos é rara e ocorreu com pouca frequência no Reino Unido”, acrescentou a agência.

A gripe aviária A (H5N1) foi detectada pela primeira vez em 1996.

Desde o final de 2021, a Europa vem sofrendo seu pior surto de gripe aviária, e as Américas do Norte e do Sul também tiveram surtos graves.

Dezenas de milhões de aves domésticas foram abatidas em todo o mundo, muitas delas com a cepa H5N1.

Em julho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que sua capacidade de gerenciar o risco do vírus H5N1 para os seres humanos estava sendo comprometida pela vigilância irregular.

A OMS pediu a todos os países que intensificassem a vigilância, notificassem casos de influenza em animais e humanos e compartilhassem amostras e sequências genéticas.

A UKHSA explicou que essa cepa do Reino Unido é diferente das que circulam em mamíferos e aves nos EUA, onde a primeira morte humana relacionada à gripe aviária do país foi registrada no início de janeiro.

psr/mb/dd/mvv