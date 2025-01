Brasil vence Bolívia (2-1) no Sul-Americano Sub-20 após sofrer goleada para Argentina

O Brasil suou muito mas conseguiu derrotar neste domingo (26) a Bolívia por 2 a 1 pelo Sul-Americano Sub-20 e respirou fundo após a goleada de 6 a 0 sofrida na sexta-feira diante da Argentina na estreia neste torneio, que dá quatro vagas para o Mundial da categoria.

Gabriel Moscardo, aos 14 minutos, de cabeça após um escanteio cobrado por Pedrinho, e Breno Bidon, aos 28, em chute de meia distância, marcaram os gols da seleção comandada por Ramon Menezes no estádio Misael Delgado em Valência, na Venezuela, pela segunda rodada do Grupo B.

Mark Rodríguez marcou no início do segundo tempo (47') para os bolivianos que chegaram a pressionar os brasileiros em busca do empate.

O Brasil, que continua deixando dúvidas em sua defesa do título sul-americano sub-20, alcança Argentina e Equador nesta chave, com três pontos cada, enquanto Colômbia e Bolívia ainda não pontuaram.

Argentina e Colômbia se enfrentam ainda neste domingo na estreia dos colombianos.

erc/cl/aam