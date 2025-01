PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL GAZA LÍBANO: Hamas denuncia proposta de Trump de 'limpar' a Faixa de Gaza

=== ISRAEL GAZA LÍBANO ===

GAZA (Territórios Palestinos):

Hamas denuncia proposta de Trump de 'limpar' a Faixa de Gaza

O movimento palestino Hamas e seu aliado, o grupo Jihad Islâmica, denunciaram neste domingo (26) a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "limpar" a Faixa de Gaza, onde uma frágil trégua entra em sua segunda semana, e transferir seus habitantes para o Egito e a Jordânia.

(conflito Palestinos diplomacia prisioneiros Israel, 868 palavras, já transmitida)

NUSEIRAT:

Milhares de palestinos seguem bloqueados pelo Exército israelense, sem poder retornar ao norte de Gaza

Dezenas de milhares de palestinos deslocados na Faixa de Gaza seguem sem poder retornar ao norte do território neste domingo (26) devido a um bloqueio do Exército israelense, em meio à troca de acusações entre Hamas e Israel de descumprimento do acordo de trégua.

(Gaza conflito Palestinos trégua refugiados Israel, 546 palavras, já transmitida)

Burj al Muluk (Líbano):

Quinze mortos por disparos israelenses no sul do Líbano após prazo de retirada expirar

O Exército israelense abriu fogo contra o sul do Líbano neste domingo (26), matando 15 pessoas, incluindo um militar libanês, enquanto centenas de pessoas retornavam a seus vilarejos, após expirar o prazo para a retirada das tropas israelenses como parte de uma trégua com o Hezbollah.

(palestinos conflito ForçasArmadas Líbano Israel, 711 palavras, já transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Com Trump de volta ao poder, energia eólica vive incerteza nos EUA

Contaminam a paisagem e "matam baleias": Donald Trump acusa os moinhos de vento de todos os males e colocou essa indústria em uma tempestade desde seu retorno à Casa Branca.

(EUA clima meio-ambiente energia política, 737 palavras, já transmitida)

BOGOTÁ:

Colômbia impede entrada de aviões americanos com migrantes deportados e exige tratamento 'digno'

A Colômbia anunciou neste domingo (26) que impediu a entrada de aviões militares dos Estados Unidos com migrantes deportados e se juntou aos pedidos do Brasil para que o governo de Donald Trump trate seus cidadãos com "dignidade".

(EUA Colômbia diplomacia migração, 667 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MINSK:

Belarus vota em eleição presidencial com Lukashenko às portas de um sétimo mandato

Os bielorrussos votam neste domingo (26) em uma eleição presidencial com o objetivo de reeleger o autocrata Alexander Lukashenko para um sétimo mandato consecutivo, um pleito considerado uma "farsa" pela oposição exilada.

(eleições política Belarus, 509 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Família real britânica, um trunfo na ofensiva trabalhista para conquistar Trump

O governo trabalhista do Reino Unido está tentando melhorar suas relações com Donald Trump, apesar de suas diferenças. E a família real britânica parece ser um ativo importante nesta ofensiva diplomática com o presidente dos Estados Unidos.

(EUA GB diplomacia política monarquia, 600 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

MELBOURNE:

Sinner vence Zverev e é bicampeão do Aberto da Austrália

O tênis masculino só tem um rei: Jannik Sinner. O italiano manteve a coroa no Aberto da Austrália depois de derrotar neste domingo (26) o alemão Alexander Zverev (número 2) e conquistou assim seu terceiro Grand Slam em um ano.

(tênis, 715 palavras, já transmitida)

