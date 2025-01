Polícia espanhola prende fugitivo envolvido em 'ataque terrorista' na Bélgica em 2023

A polícia espanhola anunciou, neste sábado (25), que prendeu no aeroporto de Málaga, no sul do país, um homem procurado na Bélgica por envolvimento em "um ataque terrorista" em outubro de 2023 em Bruxelas, que deixou dois mortos.

O homem é suspeito de ter fornecido a arma de fogo para o autor do ataque que matou duas pessoas no centro de Bruxelas antes de uma partida de futebol entre as seleções de Bélgica e Suécia, disse a polícia em comunicado.

A prisão ocorreu na sexta-feira, no aeroporto de Málaga, quando o suspeito estava prestes a deixar a Espanha.

O autor do crime abriu fogo contra torcedores suecos, matando dois deles e ferindo outros. A polícia o abateu horas depois.

"O fugitivo pode pegar prisão perpétua, pois é procurado pelas autoridades da Bélgica pelos crimes de ataque terrorista, homicídio e ferimentos graves", disse a polícia espanhola.

O ataque ocorreu depois que a Suécia elevou seu nível de alerta terrorista em agosto de 2023.

Vários incidentes em que cópias do Alcorão foram queimadas provocaram uma onda de indignação no mundo muçulmano e aumentaram as ameaças contra os interesses do país escandinavo no exterior.

