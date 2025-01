Uma a cada dez criações musicais na plataforma Deezer é criada com IA

Uma em cada dez criações musicais na Deezer é ruído ou uma música falsa gerada por Inteligência Artificial (IA), informou a plataforma de música nesta sexta-feira (24), dizendo que implementou uma “ferramenta avançada” para detectá-las.

“Aproximadamente 10.000 músicas totalmente geradas por IA são carregadas na plataforma todos os dias, ou cerca de 10% do conteúdo diário”, disse a Deezer em um comunicado.

Concorrente do Spotify, o streaming de música número um do mundo, a Deezer chegou a essa conclusão após um ano de implantação de uma tecnologia desenvolvida internamente que lhe permite “detectar especificamente conteúdo gerado por IA”.

A Deezer explicou que o desafio é remunerar melhor os artistas, eliminando o conteúdo parasitário.

As pessoas que fazem upload desse tipo de conteúdo podem reivindicar remuneração sem serem músicos.

A maneira de conseguir isso é criar contas de usuário criadas artificialmente para ouvir essa música falsa.

“A Inteligência Artificial continua a perturbar cada vez mais o ecossistema musical, com uma quantidade crescente de conteúdo de IA”, disse o CEO do grupo, Alexis Lanternier, no comunicado.

“No futuro, pretendemos desenvolver um sistema de marcação para conteúdo totalmente gerado por IA e excluí-lo das recomendações algorítmicas e editoriais”, acrescentou.

Disponível em mais de 180 países, a Deezer explica ainda que “pretende desenvolver ainda mais os recursos de sua tecnologia para incluir a detecção de vozes geradas por deepfake”, ou seja, imitações indetectáveis ao ouvido humano.

