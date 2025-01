Donald Trump proíbe que Fed desenvolva moeda digital

O presidente americano, Donald Trump, proibiu por decreto, nesta quinta-feira (23), que o Federal Reserve (Fed) desenvolva uma moeda digital, um tema sobre o qual o banco central americano nunca avançou de fato.

O novo decreto proíbe "criar, emitir ou promover uma moeda digital proveniente de um banco central [CBDC, na sigla em inglês]" e determina "pôr fim" a todo trabalho vinculado a esta possibilidade.

A alternativa de um dólar digital foi tema de avaliação pelo Fed, mas sem que tenha havido uma resolução.

O governo do ex-presidente Joe Biden era favorável à ideia, considerando que oferecia vantagens e oportunidades. Apesar disso, identificava riscos.

Os diretores do Fed, por sua vez, nunca esconderam seu ceticismo.

Em março passado, o presidente do banco central, Jerome Powell, insistiu em que o Fed ainda estava "muito longe" de um CBDC, um dólar digital do banco central.

De todo modo, o decreto de Trump busca impulsionar a promoção das criptomoedas nos Estados Unidos. Prevê a criação de um grupo de trabalho encarregado de refletir sobre o tema para apresentar propostas ao Congresso e ao presidente, fortalecendo o setor.

Trump lançou uma criptomoeda, a $TRUMP, em 17 de janeiro, três dias antes de assumir a Presidência.

A moeda chegou ao mercado com valor de 7 dólares (cerca de R$ 42) e alcançou US$ 34,72 (R$ 210), com um valor de mercado total de 6,94 bilhões de dólares (R$ 41,2 bilhões) às 18h25 desta quinta-feira, horário de Brasília.

Trata-se de uma "meme coin", uma criptomoeda lançada no rastro da popularidade de uma pessoa ou de um fenômeno viral.

