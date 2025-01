Homem é condenado na França por ataque que tinha Charlie Hebdo como alvo

Um tribunal de Paris condenou nesta quinta-feira (23) a 30 anos de prisão um paquistanês que tentou matar duas pessoas em frente à antiga sede da revista satírica francesa Charlie Hebdo em setembro de 2020.

Zaheer Mahmood, 29, foi condenado por tentativa de homicídio e conspiração terrorista, por ter ferido gravemente duas pessoas com um facão em Paris, acreditando que estava atacando jornalistas da revista.

A presidente do tribunal, Caroline Jadis-Pomeau, também notificou Mahmood sobre uma proibição definitiva de entrada no território francês e seu registro no arquivo de autores de crimes terroristas.

Procedente de uma região rural do Paquistão, Mahmood chegou à França de forma irregular, em 2018. Seguidor de um imã radical, ele pretendia "vingar o profeta", depois que a revista semanal francesa republicou caricaturas de Maomé em 2 de setembro de 2020, por ocasião do início do julgamento dos ataques jihadistas de janeiro de 2015.

Mahmood não sabia que a sede da revista havia mudado de endereço após o atentado que dizimou sua redação. Em 25 de setembro de 2020, o jovem paquistanês chegou à antiga sede da Charlie Hebdo portando um facão e feriu dois funcionários da agência de notícias Premières Lignes.

Outros cinco paquistaneses foram julgados com Mahmood por conspiração terrorista e por terem apoiado e encorajado seu ato. O tribunal os condenou a penas de 3 a 12 anos de prisão.

cbr/mat/jp/cco/liu/sag/jvb/lb/am