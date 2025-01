O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira um decreto para desclassificar os arquivos sobre os assassinatos, na década de 1960, do presidente John F. Kennedy e do seu irmão Bobby Kennedy, e o do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr..

"Tudo será revelado", disse Trump ao assinar a ordem executiva, no Salão Oval da Casa Branca.

