O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, saiu em defesa de Elon Musk nesta quinta-feira (23), ao considerar que o magnata americano está sendo "falsamente difamado" após um gesto feito na posse de Donald Trump, o qual alguns críticos compararam a uma saudação nazista.

"Elon é um grande amigo de Israel", publicou Benjamin Netanyahu no X, a rede social de propriedade de Musk.

O bilionário, a quem o presidente Trump incumbiu de reduzir os gastos do governo americano, "apoiou várias vezes e de forma contundente o direito de Israel de se defender contra os terroristas genocidas e os regimes que buscam aniquilar o único Estado judeu", acrescentou o primeiro-ministro israelense.

Na posse do presidente reeleito dos EUA, Musk bateu no peito com a mão direita e depois estendeu o braço com a palma aberta. Em seguida, repetiu o gesto ao se virar para o restante da multidão que estava às suas costas, antes de declarar: "Meu coração está com vocês".

O magnata ironizou as acusações de gesto nazista e sugeriu que seus críticos encontrem "truques sujos melhores".

dcp/jd/dla/feb/mab/mb/jb/am