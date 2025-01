O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira (23) que a Arábia Saudita e a Opep "reduzam o custo do petróleo", em um discurso online no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, no qual também ameaçou aplicar tarifas a quem não fabricar seus produtos em seu país.

"Vou pedir à Arábia Saudita e à Opep para baixarem o custo do petróleo, na verdade, estou francamente surpreso que eles não o fizeram antes da eleição. Não fazê-lo não foi francamente uma prova de amor. Se o preço fosse mais baixo, a guerra entre Rússia e Ucrânia terminaria imediatamente", disse ele.

Trump também pediu aos empresários reunidos no Fórum de Davos que "produzam nos Estados Unidos", porque, caso contrário, "terão que pagar tarifas" para vender seus produtos em seu país.

"Minha mensagem para todas as empresas do mundo é simples: venham e fabriquem seus produtos nos Estados Unidos e vocês se beneficiarão de alguns dos impostos mais baixos do mundo. Mas se vocês não os produzem nos Estados Unidos, e estão em seu direito, então, simplesmente, terão que pagar tarifas", disse Trump por videoconferência.

Além disso, o presidente americano afirmou que exigirá uma redução das taxas de juros.

"Exigirei que as taxas de juros sejam reduzidas imediatamente", disse ele, dando algumas indicações de que pode pressionar o Federal Reserve (banco central) dos EUA, que deve se reunir na terça-feira.

"Da mesma forma, deveriam cair em todo o mundo. As taxas de juros devem nos seguir em todos os lugares", acrescentou.

